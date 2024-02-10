Впрочем, избежать трещин можно используя подставку-держатель

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, компания GIGABYTE усовершенствовала конструкцию печатных плат выпускаемых ей модификаций графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080, укрепив область рядом с разъемом PCI-Express. Ранее некоторые пользователи в социальных сетях, на Reddit и на тематических форумах сообщали о появлении в данной области трещин под весом массивной системы охлаждения видеокарт.

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Первоначально GIGABYTE отказывала клиентам в замене карт или возврате средств, заявляя, что поломки происходят из-за нарушения условий эксплуатации – в частности, из-за того, что пользователи не устанавливали подставку для графического ускорителя, снимающую с разъема PCI-E значительную часть нагрузки. Тем не менее, спустя 7-8 месяцев стало известно, что компания все-таки приняла жалобы во внимание и изменила конструкцию печатных плат, а также их маркировку — с 1.0 на 1.1. Что касается новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 Super – она сразу поставляется с улучшенной печатной платой. При этом производитель в любом случае рекомендует использовать подставки. Согласны с такой рекомендацией и сторонние обозреватели и эксперты — старшие графические ускорители Ada Lovelace весьма массивны, и для снижения рисков повреждения самих карт или материнской платы лучше не пренебрегать держателями.