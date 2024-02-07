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[Zero]
Wildberries заплатила продавцам за сгоревшие товары уже более 3 000 000 000 рублей
При этом компенсирована еще не вся сумма потерь

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Как сообщает компания Wildberries в своем Telegram-канале, продавцы, лишившиеся товаров, хранившихся на сгоревшем складе в Шушарах, уже получили компенсационные выплаты более, чем на 3 миллиарда рублей. Также представители маркетплейса отметили, что это не окончательная сумма — потери подсчитаны еще не полностью, и партнеры будут получать и дополнительные выплаты по мере выяснения обстоятельств. Каких-либо документов для этого подавать не нужно.

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Ранее, в конце января Wildberries заявляла, что выплатила компенсации 160 тысячам предпринимателей – около 50% от общего числа пострадавших. Что же касается клиентов, заказывавших сгоревшие товары – по информации СМИ, большинство из них получили возврат денежных средств еще в первые дни после пожара. Сам пожар эксперты называют самым крупным и значимым в истории российского ритейла, если говорить о масштабе и суммах ущерба. К счастью, никто не погиб —пострадали всего несколько человек, в основном получив ингаляционные отравления продуктами горения. Подобные повреждения в большинстве случаев носят полностью обратимый характер.

#wildberries #пожар #маркетплейсы #склад #компенсации
Источник: t.me
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