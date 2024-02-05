Флагманские графические ускорители по-прежнему пользуются в Поднебесной крайне высоким спросом

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, китайские перекупщики приобретают готовые ПК, вынимают из них графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4090 и в дальнейшем перепродают их отдельно от остальных комплектующих. Некоторое время назад американское правительство запретило поставлять в Китай RTX 4090, из-за чего NVIDIA даже пришлось выпустить для рынка Поднебесной специальную ослабленную версию карты под названием RTX 4090 D (Dragon).

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По оценкам экспертов, на китайском рынке по-прежнему сохраняется значительный дефицит графических ускорителей, которые могут быть использованы в проектах на основе технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Местные дельцы скупают видеокарты RTX 4090 и готовые ПК с ними на Тайване, в Сингапуре, Вьетнаме и Южной Корее, после чего с наценкой реализуют у себя на родине. Во многих случаях выгода достигается перепродажей одного лишь GPU, даже без учета стоимости остальных компонентов сборки. Сами используемые в RTX 4090 чипы часто переустанавливают на альтернативные печатные платы и устанавливают сторонние системы охлаждения, чтобы карта занимала не больше 2 слотов – это позволяет задействовать в рамках одной платформы значительно больше ускорителей.