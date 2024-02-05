В особенности этим грешат китайские компании

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на информацию, полученную от компании CBL, занимающейся восстановлением данных, в новые USB флеш-накопители и карты MicroSD, в особенности, от китайских производителей, зачастую устанавливаются ненадежные чипы памяти. Также за последние годы специалисты стали чаще сталкиваться с бывшими в употреблении чипами, чипами, с которых удалена информация об их производителях, и с флеш-накопителями, переделанными из MicroSD. По мнению экспертов CBL, можно заключить, что средний уровень качестве флешек в последние годы заметно упал. Некоторые комментаторы, впрочем, предполагают, что это связано с увеличением числа покупателей, приобретающих подобные накопители на маркетплейсах и в сомнительных интернет-магазинах.

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Специалисты CBL считают, что производители флеш-накопителей могут использовать бракованные чипы памяти от таких компаний, как Samsung и SanDisk, не прошедшие внутренний контроль качества Если эта теория верна, то такие чипы вместо утилизации каким-то образом попадают на рынок. В некоторых случаях эксперты видели на чипах частично затертую информацию о том, что они выпущены упомянутыми фирмами. При этом чаще всего низкокачественные флешки являются «рекламными подарками», но встречается такая продукция и среди «фирменных» моделей. Еще одна удручающая тенденция — рост использования ненадежных чипов QLC NAND. При этом информацию о явных подделках CBL в отчет не включила. Речь идет о флешках, для которых производитель или продавец заявляет емкость в десятки или даже сотни гигабайт, на самом же деле она составляет 8-16 гигабайт.