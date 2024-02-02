Вероятно, компания готовит рынок к выходу RTX 4050

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, корпорация NVIDIA наконец-то официально представила «урезанную» версию видеокарты GeForce RTX 3050, оснащенную, в отличие от обычной, 6, а не 8 гигабайтами видеопамяти, а также обладающую уменьшенным числом CUDA-ядер, сниженными рабочими частотами и 70-ваттным TGP, позволяющим не использовать разъемы дополнительного питания. Впрочем, некоторые модификации графического ускорителя от сторонних вендоров, вероятно, все равно будет оснащаться одним 6-контактным портом.

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Рекомендованная стоимость нового варианта RTX 3050 — 179 американских долларов. При этом многие обозреватели и эксперты считают, что честнее со стороны NVIDIA было бы назвать видеокарту RTX 3040 – судя по ее характеристикам, она будет демонстрировать значительно более низкую производительность в играх, чем полноценная «три тысячи пятидесятая». Согласно распространенному мнению, таким образом компания освобождает рыночную нишу для выхода графического ускорителя GeForce RTX 4050, который будет более производительным, чем RTX 3050, но не дотянется до уровня RTX 3060. Некоторые партнеры NVIDIA, такие, как GIGABYTE и MSI, уже намеренно или ненамеренно «засветили» в сети свои варианты RTX 3050 6 ГБ.