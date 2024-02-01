Мошенники умело подстраивают свои схемы под актуальные инфоповоды

Как сообщают аналитики Яндекс 360, за последние 5 лет количество спамерских писем на электронные адреса заметно снизилось – в 2023 году их отправляют примерно на треть меньше, чем в 2019 году. При этом эксперты отмечают, что уловки мошенников стали гораздо изощреннее – например, они маскируют свои письма под рассылки от популярных маркетплейсов и торговых сетей, таких, как Ozon, Wildberries, Пятерочка или Магнит. Также злоумышленники умело подстраиваются под актуальные инфоповоды, будь то экономические события вроде падения курса рубля или политические вроде выборов президента РФ.

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В спамерских письмах часто содержатся вредоносные вложения или ссылки/документы со ссылками на фишинговые или распространяющие вредоносное ПО интернет-ресурсы. Также мошенники часто сообщают о «победе в розыгрыше» или «участии в розыгрыше призов». Другие распространенные схемы связаны с предложениями пройти обучение или устроиться на работу. Наибольшая активность спамеров, по данным экспертов, наблюдается перед Новым годом и в период поздних осенних распродаж, а также весной. Наименьшая же – в первые месяцы года, летом и в сентябре.

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