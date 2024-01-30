Хотя именно по меркам "встроек" результаты можно считать весьма хорошими

В своей презентации APU Ryzen 7 8700G компания AMD сделала весьма смелое заявление, согласно которому, встроенная графика данного процессора якобы способна в ряде случаев превзойти дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 1650. Как показали результаты практических тестов, подобные заявления далеки от истины — система с Intel Core i5-12500 и GeForce GTX 1650 демонстрирует на 30-35% более высокие результаты в играх.

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Впрочем, по меркам гибридных процессоров со встроенной графикой результаты Ryzen 7 8700G можно считать очень и очень хорошими – даже отличными. Данный APU обладает GPU Radeon 780M с 12 исполнительными блоками (640 потоковых процессоров) и частотой 2900 МГц. Рекомендованная стоимость чипа составляет 330 долларов США – и это, вероятно, главный его минус, поскольку за те же деньги можно приобрести связку из процессора и графического ускорителя, которая покажет более высокую производительность в играх.

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По производительности исключительно процессорной части Ryzen 7 8700G можно сравнить с такими решениями, как Core i5-12600K и Ryzen 7 7700. Как отмечают обозреватели, идея игрового APU для доступных игровых ПК хорошо смотрится в теории, но на практике подобные процессоры оказываются слишком дорогими и недостаточно быстрыми, если говорить о графической части. Да, Ryzen 7 8700G позволяет играть в любые проекты, даже в наиболее требовательные, но порой лишь на низких или даже минимальных настройках графики и с FPS пусть выше 30, но значительно ниже 60.