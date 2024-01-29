Эксперты оценивают инициативу как крайне спорную

Как сообщает издание «Коммерсант», Правительство России утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу 1 сентября 2024 года. Одно из наиболее важных для граждан и наиболее спорных изменений — возможность одностороннего расторжения договора операторами связи, если абонент не пользовался SIM-картой более 90 дней. Также операторам разрешили не оказывать услуги связи юрлицам, если те не предоставили достоверных сведений о том, какими именно сотрудниками будут использоваться SIM-карты. А еще компании обязали принимать у граждан заявления о смене оператора с сохранением номера через интернет.

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Возможность одностороннего расторжения договора при неиспользовании SIM-карты абонентом в течение 90 дней вызвала возмущение как у части экспертов, так и у многих граждан – к номеру телефона сейчас привязаны многие сервисы, в том числе, финансовые. Один из комментаторов в социальной сети VK привел пример: что делать, если гражданина задержали по подозрению в преступлении и отправили в СИЗО, а потом продлили срок заключения? В дальнейшем может выясниться, что человек был невиновен – его отпустят, но он уже лишится номера мобильного телефона и связанных с ним сервисов. Аналогичная ситуация — с длительным лечением и пребыванием в медикаментозной коме, как было, например, с Мариной Абросимовой, более известной как певица МакSим.