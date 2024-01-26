Ранее твердотельные накопители стандарта PCI-E 5.0 базировались в основном на контроллере Phison E26

Как сообщает популярный ресурс Techpowerup, компания Teamgroup презентовала скоростной твердотельный накопитель стандарта PCI-Express 5.0 – он называется T-FORCE GE PRO. Модель основана на новейшем контроллере InnoGrit IG5666 – здесь стоит отметить, что ранее производители выпускали PCI-E 5.0 SSD в основном лишь на базе контроллера Phison E26. Известно, что устройство будет выпускаться в трех вариантах емкостью 1, 2 и 4 ТБ.

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Как и другие флагманские и субфлагманские накопители, GE PRO оснащен DRAM-буфером. Что же касается скоростных показателей – производитель обещает скорость последовательного чтения до 14 000 МБ/c, а записи — до 11 800 МБ/c у двух старших модификаций. О скорости случайного доступа информации пока нет. Ресурс перезаписи будет составлять 700, 1400 и 2800 TBW в зависимости от объема накопителя. В комплект поставки SSD входит тонкий графеновый радиатор, но его теплорассеивающей способности, по всей видимости, не будет хватать для длительных последовательных операций— высока вероятность, что из-за перегрева накопитель будет троттлить, снижая скорости чтения и записи. Для предотвращения подобных проблем можно использовать побочный обдув при помощи вентиляторов или более массивные радиаторы – например, поставляющиеся вместе с материнской платой.