Это далеко не первый подобный случай в России

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию телеграм-канала «Mash на Мойке», в школе школе № 420 на улице Вавилова города Санкт-Петербурга у ученика загорелся смартфон на уроке физкультуры. Почувствовав, что аппарат нагрелся, школьник бросил его на пол – вовремя, потому что через несколько секунд устройство начало активно дымиться. Учитель физкультуры потушил смартфон, накрыв его мокрым полотенцем, после чего вынес его из спортзала.

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Судя по комментариям учеников, речь идет о китайском смартфоне – Redmi или Realme. Стоит отметить, что это далеко не первый случай возгорания мобильных устройств из Поднебесной в российских школах. Чаще всего подобные инциденты случаются из-за неправильных условий хранения и эксплуатации смартфонов – например, если их подвергают физическому воздействию в результате падения или удара. В результате инцидента в школе № 420 никто не пострадал, в самом учебном заведении случай пока не комментировали. Ранее Госдума РФ приняла закон о запрете использования смартфонов на уроках. Проносить мобильные устройства в школу и использовать их, например, на переменах для связи с родителями или просмотра видеороликов по-прежнему можно.