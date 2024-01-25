Такие данные приводит Федеральная антимонопольная служба

Как заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский, в ходе ряда мероприятий было установлено, что маркетплейсы Wildberries и Ozon суммарно занимают более 80% российского рынка, что можно считать доминирующим положением. По словам главы ведомства, на две компании регулярно поступают жалобы как от покупателей, так и от партнеров и продавцов. Чаще всего граждане недовольны штрафами, навязыванием невыгодных условий, проблемами с логистикой и доставкой.

реклама

Также господин Шаскольский уточнил, что в настоящий момент продолжает действовать мораторий на проверки IT-компаний, поэтому специалисты ФАС связываются с маркетплейсами и просят ликвидировать нарушения в добровольном порядке. По мнению руководителя ведомства, результат от такой работы будет положительным.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Маркетплейс Wildberries регулярно попадает в различного рода скандалы. Наиболее свежий из них связан с крупным пожаром на складе в Шушарах – согласно предварительным оценкам, там сгорело товаров более, чем на миллиард рублей. После этого проверки пожарной безопасности стали проводить как в офисах компании, так и на складах и других ее объектах. В Wildberries же пообещали компенсировать стоимость сгоревшей продукции как продавцам, так и покупателям.