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Маркетплейс Wildberries запустил новую систему расчета рейтинга товаров
Свежие отзывы будут иметь большее значение, чем старые

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Команда крупнейшего в России маркетплейса Wildberries анонсировала запуск новой системы подсчета рейтинга товаров – теперь свежие отзывы будут обладать наибольшей значимостью, значимость же старых оценок спустя 3 месяца после их оставления с каждым днем будет снижаться. По мнению представителей компании, такой подход позволит поддерживает рейтинг предлагаемой на маркетплейсе продукции в актуальном состоянии. Солидарны с Wildberries в данном вопросе и многие эксперты – нередки случаи, когда продавец изначально предлагает качественную продукцию, но со временем уровень качества начинает снижаться. Например, если первая партия батареек была хорошей, а вторая – плохой, то отзывы на вторую будут обладать большей значимостью.

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Сильнее всего на рейтинг товара будут влиять 15 последних отзывов. Стоит отметить, что это не единственное нововведение – так, в середине января у части пользователей маркетплейса появилась кнопка отмены сделанного заказа. Она позволяет быстро отменить заказ в течение часа после его совершения или пока его не начали собирать. Со временем такая функция должна стать доступной для всех клиентов Wildberries.

#wildberries #маркетплейс #отзывы
Источник: ixbt.com
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