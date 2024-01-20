Один только чехол будет стоить $199

Корпорация Apple очень хорошо зарабатывает на аксессуарах для своих гаджетов – здесь можно вспомнить ставшую мемом подставку для монитора за 999 долларов США. Компания MSI даже «потроллила» Apple в своей рекламе, указав, что за такие деньги можно приобрести отличный 5K Nano-IPS монитор, причем с подставкой. Как сообщает The Verge, компания из Купертино начала предлагать фирменные аксессуары и для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Полный комплект обойдется более, чем в 1000 долларов, причем 199 долларов придется отдать за один лишь чехол.

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Здесь стоит напомнить, что сама гарнитура в базовой версии с не самым большим по нынешним меркам объемом флеш-памяти в 256 ГБ стоит 3500 долларов, варианты же с 512 ГБ и 1 ТБ стоят 3700 и 3900 долларов соответственно. Еще 500 долларов придется заплатить за расширенную гарантию, если клиент пожелает ее оформить, что ему, вероятно, будут настойчиво предлагать в фирменном магазине.

Список же опциональных аксессуаров следующий:

чехол для транспортировки устройства — $199;

дополнительная аккумуляторная батарея — $199;

коррекционные оптические линзы — от $99, стоимость зависит от того, какие именно линзы прописаны в рецепте от офтальмолога;

комплект уплотнителей для защиты от внешнего света — $199;

добавочная уплотнительная подушка — $29;

держатель аккумулятора от Belkin — $49,95;

дополнительный одиночный ремень — $99;

дополнительный сдвоенный ремень — $99;

зарядный кабель — $29;

дополнительное зарядное устройство — $39.

Вероятно, полный комплект понадобится далеко не всем пользователям, но, если гарнитурой пользуются несколько человек, им будут нужны разные линзы, и, вероятно, оголовье. Практически обязательной опцией во многих случаях будет и уплотнитель – в социальных сетях уже можно увидеть по этому поводу немало недовольных комментариев. Интернет-пользователи отпускают колкие замечания в адрес Apple, например, заявляя, что компания поступает как автопроизводитель, который продавал бы свою машину без лобового стекла или фар, предлагая их как добавочную опцию. Ведь для перемещения транспортного средства своим ходом они не нужны.

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Несмотря на высокую стоимость гарнитуры Apple Vision Pro и аксессуаров для нее, возможные проблемы с ее использованием (тошнота, головокружение и другие неприятные симптомы) и противопоказания, первая партия устройств была распродана в течение нескольких минут, а очередь предзаказов уже растянулась до марта. При этом аналитики полагают, что компания из Купертино не сможет поставить в 2024 году более 500-600 тысяч гарнитур из-за нехватки комплектующих – в первую очередь, дисплеев.