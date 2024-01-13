В ведомстве рекомендуют гражданам использовать автономные пожарные извещатели

Как сообщил журналистам ТАСС директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко, в стране ежедневно происходит от 3 до 10 пожаров из-за стоящих на зарядке гаджетов. Причины у таких возгораний бывают самые разные: неправильная эксплуатация, брак или выход из строя зарядки/аккумулятора. При этом многие граждане предпочитают ставить гаджеты на зарядку ночью – в МЧС рекомендуют не делать этого или использовать автономный пожарный извещатель.

Солидарны с представителями МЧС и сторонние эксперты: автономная пожарная сигнализация разбудит жильцов при первых признаках возникновения дыма. Также специалисты напоминают, что в квартире следует иметь огнетушитель одного из типов, подходящих для тушения электроприборов – углекислотный или порошковый. Также следует заранее изучить правила и приемы использования огнетушителя – сделать это можно как на специальных курсах, так и по видеороликам. Пожарный извещатель и огнетушитель обойдутся всего в несколько тысяч рублей, но при возникновении чрезвычайной ситуации могут защитить жизнь, здоровье и имущество граждан, поэтому финансовые траты в данном случае можно считать более, чем рациональными.