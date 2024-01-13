Подобные системы планируют интегрировать и в гарнитуры смешанной реальности будущего

Японская компания Yankodesign презентовала уникальные по своей функциональности колонки, способные не только воспроизводить различные звуки, но и синтезировать более 100 запахов благодаря специальным картриджам. Подобные системы уже демонстрировались некоторыми фирмами, но в основном в виде прототипов, не готовых к серийному производству, в данном же случае, судя по всему, речь идет о готовом изделии, хотя продавать его пока не собираются.

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В каждой из колонок установлены шесть картриджей с эфирными маслами – базовыми запахами, при смешивании которых в различных пропорциях генерируются остальные. Синтезировать их позволяет специализированное программное обеспечение, поставляющееся вместе с колонками. Производитель заявляет, что ароматы получаются приятными, не «химическими». Компания планирует привлечь инвестиции для доведения изделия до идеала, после чего вывести его на рынок. Также несколько конкурирующих фирм планируют использовать похожие системы картриджей с запахами для устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности, что позволит усилить эффект погружения.