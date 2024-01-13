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[Zero]
AGI выпустила карту памяти MicroSD емкостью 2 ТБ
Ранее носитель такой же емкости представила Kioxia

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Как сообщает популярный ресурс Techradar, малоизвестная в России тайваньская компания AGI одной из первых в мире выпустила карту памяти форм-фактора MicroSD емкостью 2 терабайта. Ранее похожую модель презентовала Kioxia. Согласно заявлениям AGI, карта выдает скорость последовательного чтения до 170 МБ/c, записи же – до 160 МБ/с. Также производитель информирует о том, что устройство не боится пыли, воды, ударов, магнитных полей и рентгена. Приобрести AGI 2TB TF138 можно за 229 долларов США.

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По данным СМИ и тематических ресурсов, в магазинах и маркетплейсах представлено множество фейковых карт памяти с заявленной емкостью 2 терабайта, которая не соответствует реальной. Различного рода мошенники часто выдают дешевые носители на 8-32 гигабайта за терабайтные или двухтерабайтные, поэтому важно приобретать накопители у проверенных ритейлеров. Особенно высок риск получить подделку при заказе с AliExpress, популярных маркетплейсов или китайских интернет-магазинов. Настоящих же двухтерабайтных карт памяти MicroSD сейчас на рынке крайне мало, терабайтные и полутерабайтные модели злоумышленники также часто подделывают.

#накопители #microsd #карты памяти #носители
Источник: techradar.com
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