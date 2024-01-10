Рынки Украины и стран Балтии, куда чаще всего вывозили украденные авто, оказались перекрыты

Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на статистику МВД, в 2023 году в России резко снизилось количество угонов транспортных средств – на десятки процентов. Страховые же компании сообщают о еще более обнадеживающей статистике – уменьшении на 100-500%. Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что число угонов уменьшилось как из-за широкого распространения видеорегистраторов и дорожных камер, так и, в большей степени, из-за перекрытия рынков сбыта Украины и стран Балтии, куда ранее массово перегонялись похищенные автомобили.

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Чаще всего угоняют машины южнокорейских и российских брендов, также за последний год выросло число угонов китайских авто, но это, вероятно, связано с увеличением их доли от общего числа. При этом запчасти от угнанных транспортных средств нередко оказываются на серых или нелегальных «авторазборках». В большинстве случаев авто угоняют с придомовых парковок. Сами же водители, судя по опросам, считают проблему угонов в России весьма актуальной – многие автолюбители устанавливают в авто GPS-маячки, противоугонные системы и дополнительную сигнализацию.