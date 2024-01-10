При этом суть мошеннической схемы от этого не меняется

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, злоумышленники все чаще маскируют финансовые пирамиды под различного рода интернет-проекты, инвесткомпании и криптовалютные площадки, при этом сама суть подобного рода мошеннических схем не изменилась – средства новых вкладчиков частично используются для того, чтобы выплачивать проценты старым, а частично присваиваются создателями пирамиды. Фактически же экономической деятельностью подобные компании и псевдо-компании не занимаются.

Согласно полученной журналистами информации, злоумышленники активно изобретают новые «легенды» для маскировки финансовых пирамид, в том числе задействуя для этого актуальные новостные и информационные поводы. Часто подобные схемы реализуются исключительно через интернет – без физических офисов. Еще одна тенденция – привлечение для рекламы пирамид блогеров и лидеров мнений. При этом последние могут как быть соучастниками мошенников, так и добросовестно заблуждаться, полагая, что рекламируют криптовалютный проект, инвестиционную компанию или другой законный бизнес.Также в МВД назвали примеры разоблаченных пирамид: QBF и Finiko маскировали под брокерские фирмы, а «Бест Вей» под потребительский кооператив.