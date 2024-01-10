Акции компании растут благодаря ИИ-буму

Как сообщает Reuters, капитализация корпорации NVIDIA вплотную приблизилась к отметке в 1.3 триллиона долларов, и это, по мнению опрошенных экспертов, далеко не предел. Компания является ключевым в мире поставщиком ускорителей вычислений в области искусственного интеллекта и нейросетей, а соответствующая отрасль в настоящий момент переживает бурный рост. В рамках выставки CES 2024 NVIDIA сосредоточилась на игровых, а не специализированных решениях, но даже мимолетное упоминание ИИ все равно подняло ее акции – сейчас они торгуются почти за 525 долларов за штуку.

Капитализация NVIDIA впервые превысила триллион долларов в 2023 году. Некоторые аналитики прочат компании преодоление отметки в 2 и даже 3 триллиона – пока единственной корпорацией, которая на пике обладала капитализацией более 3 триллионов долларов является Apple. Прогнозов касательно будущего NVIDIA сейчас очень много, причем значительная часть из них касается вероятных поглощений – по мнению ряда экспертов, компания Дженсена Хуанга в скором времени купит одну или несколько фирм, специализирующихся на системах хранения больших объемов данных.