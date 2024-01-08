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CNBC: в этом году Nintendo может выпустить игровую консоль Switch нового поколения
Предыдущая версия вышла аж в 2017 году

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Как считают опрошенные CNBC эксперты, компания Nintendo выпустит в 2024 году консоль Switch нового поколения – здесь стоит напомнить, что предыдущая версия увидела свет в далеком 2017 году. За время присутствия Nintendo Switch на рынке было реализовано 132.5 миллиона экземпляров данной консоли. По мнению ряда аналитиков, важное значение для компании будут иметь результаты продаж в «праздничном» четвертом квартале 2023 года – если старая консоль продавалась хорошо, то выход новой можно отложить на 6-9 месяцев, если же плохо, то лучше представить условную Switch 2 до лета 2024 года.

С учетом того, сколько времени прошло с выхода консоли Switch первого поколения, во второй версии стоит ожидать серьезного улучшения технических характеристик. При этом гибридная модель использования устройства, по мнению большинства экспертов, сохранится – именно она во многом придает консоли уникальный пользовательский опыт. А вот повторить успех первой Switch по продажам Switch 2 вряд ли удастся – во время острой фазы пандемии коронавируса COVID-19, когда объявлялись локдауны, консоли разлетались как горячие пирожки, сейчас же ожидать подобного роста продаж не приходится.

#nintendo #консоли #switch
Источник: cnbc.com
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