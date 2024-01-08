Новинка впечатляет как своими техническими характеристиками, так и ценой

В преддверии мероприятия CES 2023 компания Acer анонсировала огромный 57-дюймовый изогнутый монитор под названием Predator Z57. Технические характеристики ориентированной на геймеров новинки впечатляют: MiniLED подсветка, разрешение 7680 × 2160 точек, частота обновления 120 Гц с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, устраняющей разрывы кадра без увеличения фреймтайма.

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Сообщается, что монитор может похвастаться 98-процентным охватом пространства DCI-P3 и обладает сертификатом VESA DisplayHDR 1000, а также имеет более 2300 зон локального затемнения. Из разъемов имеются пара HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Доступны и такие режимы, как Picture-in-Picture или Side-by-Side. Также устройство оснащено парой 10-ваттных динамиков. Подставка у Predator Z57 – продвинутая и эргономичная. Пользователь может изменять как угол наклона дисплея, так и его высоту, а также поворачивать экран не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Цена Predator Z57, по предварительным данным, составит 2500 долларов или 2400 евро.