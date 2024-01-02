Ранее в этой линейке была выпущена модель GTX 1650

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, ранее неоднократно предоставлявший общественности инсайдерские данные, впоследствии находившие подтверждение, компания Palit готовит к выпуску как минимум три различных модификации графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3050, оснащенного 6 гигабайтами видеопамяти. Представят собственные варианты «урезанной» RTX 3050 и многие другие вендоры, что же касается Palit, наибольший интерес вызывает будущая модель линейки KalmX, оснащенная пассивной системой охлаждения. Последний раз фирма презентовала подобную видеокарту около 4 лет назад – это была GeForce GTX 1650.

реклама

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо RTX 3050 KalmX 6 ГБ, Palit планирует выпустить две версии Palit RTX 3050 StormX – неразогнанную и разогнанную. Оба варианта получат активную воздушную систему охлаждения. Глобальный релиз обновленной «три тысячи пятидесятой», по предварительным данным, состоится в феврале нынешнего года – модель будет слабее стандартной RTX 3050 по ряду параметров. И речь идет не только об объеме видеопамяти и урезанной до 96 бит шине, но и, например, о сниженном до 115 Вт, а по некоторым слухам, и до 70 Вт TGP. Многие эксперты полагают, что NVIDIA таким образом расчищает рыночную нишу для выхода RTX 4050 – ожидается, что эта видеокарта будет немного производительнее, чем базовая RTX 3050, но не сможет тягаться с RTX 3060.