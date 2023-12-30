А также дал ряд рекомендаций о том, как защититься от злоумышленников

Как сообщает издание «Ведомости», Центробанк РФ опубликовал в своем Telegram-канале список фраз, которые часто используют телефонные мошенники. По мнению специалистов ЦБ, стоит прекращать разговор с неизвестными собеседниками, являющимися инициаторами звонка после слов о заявке на кредит, словосчетаний «безопасный счет», «специальный счет», а также если звонящие представились сотрудниками Банка России или правоохранительных органов, после чего попросили совершить какие-либо действия. Сотрудники ЦБ не звонят гражданам, что же касается взаимодействия с правоохранителями – здесь большинство экспертов по информационной безопасности рекомендуют использовать фразу: «я не могу быть уверен, что вы сотрудник, присылайте повестку в установленном законом порядке», после чего сбрасывать звонок.

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В Банке России рассказали, что преступники, выдавая себя за сотрудников полиции, Следственного комитета или ФСБ, могут отправлять фальшивые фото удостоверений через мессенджеры. Многие мошенники обладают большим опытом и могут вызвать у человека нужные эмоции – тревогу, страх, ощущение нависающей опасности. Наиболее безопасная стратегия в данном случае – просто максимально быстро прекращать общение с подозрительными собеседниками.