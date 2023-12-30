Наряду с хакерами и хакерскими группировками

Американский журнал Wired, выпускающий материалы о новых технологиях и их влиянии на мир, составил список из десяти самых опасных людей и групп людей интернета в 2023 году. Как подчеркивают в Wired, это не топ – позиции расположены в произвольном порядке. Открывает список неожиданно для многих читателей эксцентричный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX. Его включили в список из-за неоднозначных реформ в соцсети X (ранее – Twitter), восстановления в ней аккаунтов известных сторонников теорий заговора, а также антисемитских заявлений. Припоминают Маску и другие высказывания – например, о гибели шимпанзе в ходе тестирования интерфейса «мозг-компьютер» Neuralink.

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На соседнем с Маском в списке располагается группировка кибервымогателей Cl0p, укравшая персональные данные как минимум 60 миллионов человек, далее – еще одна хакерская команда под названием Alphv или Black Cat. Упоминают Wired и движение ХАМАС, собирающее деньги через Telegram-каналы и пропагандирующее в интернете насилие. Примечательно, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) тоже вошла в список из-за отключений электричества, интернета и телекоммуникаций в Секторе Газа. После этого команда журнала снова переходит к хакерам, упоминая группировку Sandworm, которую некоторые исследователи считают связанной с Россией и китайскую группировку Volt Typhoon.

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Попал в список и президент США Дональд Трамп, которого обвиняют в нападках на журналистов при помощи собственной интернет-платформы Truth Social. Еще одна примечательная фигура – один из основателей компании OpenAI, Сэм Альтман. После его увольнения сотрудники фирмы устроили забастовку, что привело к возвращению Альтмана и значительному укреплению его позиций в OpenAI. Фактически, как считают журналисты, одна из важнейших в мире компаний, работающих над технологиями искусственного интеллекта, находится в руках одного человека, а также его корпоративного союзника – Microsoft. Замыкает перечень хакерская группировка Predatory Sparrow, осуществлявшая кибератаки на иранские компании. Ее представители называют себя хактивистами.