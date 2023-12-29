Несмотря на скандалы, штрафы и вынужденный уход гендиректора

Как сообщает CoinDesk, крупнейшая и известнейшая в мире криптобиржа Binance в 2023 году значительно нарастила свою пользовательскую базу – число активных аккаунтов выросло со 170 миллионов до 210 миллионов. При этом результаты площадки могли бы быть еще лучше – на ее развитии негативно сказались такие факторы, как признание экс-главой компании Чанпэном Чжао вины по уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег и согласие на выплату со стороны Binance 4.3 миллиардов долларов для урегулирования обвинений в нарушении банковского законодательства США.

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Новый гендиректор Binance Ричард Тенг рассказал, что расходы криптобиржи также значительно выросли. Помимо этого, подводя итоги года, топ-менеджер сообщил, что за 12 месяцев площадка обработала более 60 тысяч запросов от правоохранительных и регулирующих органов различных государств. Как считают эксперты, криптовалютная отрасль постепенно выходит из кризиса, спровоцированного крахом криптобиржи FTX, крушением алгоритмического стейблкоина Terra/Luna и рядом других событий. Инвесторы снова проявляют интерес к этому перспективному рынку, и в 2024 году интерес может конвертироваться в значительные денежные вливания.