Пользователи смогут быстро отменить заказ в течение часа после его подтверждения или до начала сборки продавцом

Команда наиболее крупного и занимающего первое место по продажам российского маркетплейса Wildberries сообщила о тестировании новой функции – отмены случайных заказов. Благодаря ей пользователи смогут отменить совершенный ими заказ в течение 60 минут после покупки или до начала его сборки продавцом – смотря что наступит раньше. По предварительным данным, функция станет доступна в январе 2024 года, и сначала появится у тех клиентов, что выбирают оплату при получении товара. В будущем же, если тестирование пройдет успешно, возможность быстрой отмены заказа будет добавлена для всех пользователей. Нововведение может быть полезным для покупателей, сделавших заказ случайно, выбравших не ту позицию или неправильно указавших желаемое количество товаров.

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Также в Wildberries рассказали, что в ближайшее время можно будет отменить заказ товаров только у тех продавцов, что держат товары на собственных складах, а не на складах маркетплейса. Если же функция для каких-либо товаров будет недоступна, то покупатель так же, как и ранее, сможет обратиться в техподдержку, отказаться от заказа в ПВЗ или вернуть товар в соответствии с правилами платформы и российским законодательством.