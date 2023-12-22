Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Герман Греф: в 2023 году Сбербанк предотвратил кражу около 200 000 000 000 рублей клиентов
Председатель правления дал интервью журналистам телеканала "Россия 24"

реклама

Как сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках интервью каналу «Россия 24», в 2023 году банку удалось суммарно предотвратить хищение мошенниками денежных средств клиентов более, чем на 200 миллиардов рублей. По словам господина Грефа, современные банки должны активно развивать системы на основе искусственного интеллекта, чтобы успешно противостоять злоумышленникам. Также топ-менеджер рассказал, что Сбербанк предотвращает 99.6% случаев мошенничества, в том числе в тех ситуациях, когда клиент уже сам подтвердил денежный перевод.

реклама

Согласно сведениям Банка России, годом ранее, в 2022 году преступникам удалось похитить с банковских счетов и карт граждан РФ свыше 14 миллиардов рублей. При этом более, чем половиной этой суммы мошенники завладели при помощи социальной инженерии, посредством обмана и различных уловок заставляя жертв самостоятельно переводить денежные средства или предоставлять финансовые данные и коды из SMS или пуш-уведомлений. Популярны среди злоумышленников также фишинг и запугивание граждан. Часто преступники выдают себя за работников банков или сотрудников правоохранительных органов, а также разыгрывают целые сцены, многократно опробованные и за годы применения модифицированные.

#информационная безопасность #банки #сбер #сбербанк #служба безопасности банка #безопасный счет
Источник: interfax.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В 2023 году мошенники чаще всего звонили россиянам в будни во второй половине дня
Дочерняя компания JPMorgan Chase из Великобритании запрещает клиентам покупать криптовалюту
Инструмент для защиты паролей в Google Chrome теперь будет автоматически работать в фоновом режиме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
63
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
1
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
5
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
20
НАСА решает, как безопасно доставить МКС на Землю
1
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
Google Chrome выпустил важное обновление, закрывая опасную уязвимость "Zero-Day"
1

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
5
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
37
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
17
Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+

Сейчас обсуждают

SmaSheR
23:15
Лучше бы дали доступ к многоэкранному режиму сторонним приложениям: это какой-то позор, что подсказки на приборку и проекцию только с эпл карт идут, когда на андроиде все это и с яндексом работает. А ...
CarPlay Apple теперь с управлением радио и климатом в автомобилях Porsche и Aston Martin
Артём Николаев
23:08
И в чём же он дурак?
Проекту Hyperloop пришел конец
Артём Николаев
23:07
Погодите, ещё боринг компани, где для перевозки одного человека в минуту нужен туннель и Теслы.
Проекту Hyperloop пришел конец
32Влад32
23:01
Оклемался, дурачек?
Организация ХАМАС отказалась от предложенного Израилем перемирия
Артём Николаев
22:50
Написал бы, но тут есть ограничение на длину. Скр прдтся скрщть слва
ЦБ: чистая прибыль российских банков с начала года составила 3,2 трлн рублей
Артём Николаев
22:49
Мне тоже нравится
ЦБ: чистая прибыль российских банков с начала года составила 3,2 трлн рублей
inchaos75
22:44
В GFE даже кнопку нажимать не надо, в трее сама известит что появился новый драйвер, нажимаешь обновить и все.
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Джон Коннор
22:37
Заразились от Хуанга ))))
Японский автопроизводитель сфальсифицировал тесты на безопасность для 64 моделей авто
Джон Коннор
22:34
Современный FSR ничем не хуже DLSS. https://youtu.be/3btzFUukmjE?feature=shared
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Михаил Викторов
22:29
А фото украинское?
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем