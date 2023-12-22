Председатель правления дал интервью журналистам телеканала "Россия 24"

Как сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках интервью каналу «Россия 24», в 2023 году банку удалось суммарно предотвратить хищение мошенниками денежных средств клиентов более, чем на 200 миллиардов рублей. По словам господина Грефа, современные банки должны активно развивать системы на основе искусственного интеллекта, чтобы успешно противостоять злоумышленникам. Также топ-менеджер рассказал, что Сбербанк предотвращает 99.6% случаев мошенничества, в том числе в тех ситуациях, когда клиент уже сам подтвердил денежный перевод.

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Согласно сведениям Банка России, годом ранее, в 2022 году преступникам удалось похитить с банковских счетов и карт граждан РФ свыше 14 миллиардов рублей. При этом более, чем половиной этой суммы мошенники завладели при помощи социальной инженерии, посредством обмана и различных уловок заставляя жертв самостоятельно переводить денежные средства или предоставлять финансовые данные и коды из SMS или пуш-уведомлений. Популярны среди злоумышленников также фишинг и запугивание граждан. Часто преступники выдают себя за работников банков или сотрудников правоохранительных органов, а также разыгрывают целые сцены, многократно опробованные и за годы применения модифицированные.