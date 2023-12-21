Причем 10 миллионов - за последние 4 месяца

Компания Sony отчиталась о том, что реализовала уже более 50 миллионов консолей PlayStation 5. На это потребовалось около трех лет, но есть важный нюанс: в первые месяцы после релиза новой приставки она была в дефиците, поэтому все желающие ее приобрести не могли этого сделать. Примечательно, что в июле 2023 года Sony сообщала о преодолении отметки в 40 миллионов реализованных PS5. Таким образом, еще 10 миллионов было продано всего за 4 месяца.

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Ранее в СМИ и на тематических ресурсах появлялись слухи и инсайдерские данные о будущей консоли PlayStation 5 Pro – судя по имеющейся в настоящий момент информации, ждать ее скорого релиза пока не следует. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон полагает, что консоль будет выпущена в ноябре 2024 года, сейчас же она якобы находится в активной разработке. Производительность будущей новинки может оказаться примерно в полтора раза выше, чем у стандартной версии PS5. При этом для 8K-гейминга она подходить по-прежнему не будет: увеличение разрешения с 4K до 8K потребует колоссального роста вычислительных мощностей графического ускорителя или применения агрессивных технологий масштабирования.