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[Zero]
Microsoft решила одну из проблем «Проводника» Windows 11 спустя год после ее появления
Впрочем, систему все равно критикуют за ряд спорных решений и недоработок

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Как сообщает ресурс Windows Latest, корпорация Microsoft исправила одну из проблем, связанных с работой «Проводника» в ОС Windows 11 – это произошло спустя год после появления бага. Речь идет о непроизвольном открытии «Проводника» или выводе его окна на первый план – причем без каких-либо действий со стороны пользователя. Баг мог проявиться, например, во время работы в Microsoft Word или, что особенно неприятно, во время гейминга. Подобную ошибку вряд ли можно назвать критической, но впечатление от использования ОС она значительно портит, особенно с учетом того, что в Windows 11 существуют и другие недоработки и спорные решения.

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Исправление можно получить, установив последнее в 2023 году накопительное обновление под названием KB5033375. Microsoft продолжит и дальше предоставлять апдейты для Windows 11, но, если верить слухам, в компании уже вовсю кипит работа над Windows 12 – операционной системой, в которой будет гораздо больше функций, связанных с ИИ, нейросетями и машинным обучением. Новая ОС может выйти уже в следующем году, хотя большинство пользователей по-прежнему используют Windows 10, а не Windows 11.

#microsoft #windows #windows 11
Источник: windowslatest.com
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