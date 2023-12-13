Системы ФНС работают в штатном режиме

Как сообщают российские СМИ, в частности, РБК, в Федеральной налоговой службе РФ опровергли слухи о взломе серверов ведомства украинскими хакерами – все системы и сервисы ФНС работают в штатном режиме, а данные налогоплательщиков защищены и находятся в безопасности. Здесь стоит отметить, что ранее в течение 12 декабря в сети курсировали слухи о том, что онлайн-инфраструктура ФНС якобы была «взломана и уничтожена», а на ее восстановление «уйдет около месяца». Данный фейк распространялся со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

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С начала специальной военной операции на российские государственные и коммерческие интернет-ресурсы неоднократно осуществлялись кибератаки, всплывали в СМИ и заявления о взломах, вспоследствии не подтверждавшиеся. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что, в частности, в 2022 году число различного рода кибератак на российские сайты увеличилось на 80%. Отмечали увеличение активности киберпреступников и специализирующиеся на информационной безопасности компании. Участились и утечки персональных данных граждан из баз данных различных фирм, на что последовала реакция со стороны законодателей – вероятно, когда работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой области будет завершена, компании, нерадиво относящиеся к хранению информации о своих клиентах, за утечки будут ждать крупные штрафы, за повторные же нарушения – не просто крупные, а оборотные.