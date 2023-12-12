Из-за сокращения объемов выпуска крупнейшими производителями и не только

Как сообщает популярный китайский ресурс MyDrivers, твердотельные накопители в 2024 году значительно подорожают – в некоторых случаях речь может идти о повышении цен более, чем в полтора раза, на 55%. Причин тут сразу несколько. Во-первых, один из главных мировых производителей контроллеров, Phison, заявил о резком повышении спроса на SSD. Во-вторых, в 2023 году три основных производителя чипов памяти (Samsung, Hynix и Micron) намеренно снижали объемы выпуска своей продукции, чтобы остановить, а потом и развернуть падение цен на нее. И это удалось. И, наконец, в-третьих – дефицит чипов NAND в 2024 году, с учетом двух предыдущих факторов, просто неизбежен. А превышение спроса над предложением всегда приводит к значительному увеличению цен.

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Некоторые эксперты говорят о том, что в ситуацию с искусственным снижением объемов производства Samsung, Hynix и Micron необходимо вмешаться антимонопольным органам США и Южной Кореи – ситуация выглядит очень похожей на картельный сговор. Тем временем цены на твердотельные накопители и оперативную память на различных рынках уже начали расти, и геймерам, желающим проапгрейдить свои ПК, рекомендуется не откладывать свои планы в долгий ящик.