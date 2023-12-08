Ожидается, что компания представит несколько версий устройства

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, тайваньская компания ASUS готовит к релизу флагманский игровой смартфон ROG Phone восьмого поколения. Скорее всего, официально будущая новинка будет представлена в первом квартале 2024 года, но производитель уже поделился первым изображением девайса. На нем можно различить общие очертания корпуса смартфона, а также довольно сильно выступающий блок камер и расположенный на боковой грани USB Type-C разъем – как и у ROG Phone 7. Характеристики модулей камер пока неизвестны, но можно заметить, что всего их три, также рядом с ними расположена светодиодная вспышка.

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Согласно ранее появившимся в сети утечкам, ASUS представит сразу несколько версий ROG Phone 8 – так, модификация Ultimate получит флагманскую SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 24 гигабайта оперативной памяти. Также, если верить данным одного из китайских регулирующих органов, смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт или более. Емкость аккумуляторной батареи пока неизвестна, но предположительно, она составил 5000-6500 мА*ч. При этом стоимость модели, как и предыдущих флагманских мобильных устройств ASUS, будет довольно высокой.