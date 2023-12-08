Для смартфонов, выпущенных на международном рынке, обновления начнут приходить с 1 квартала 2024 года

Как сообщает популярный ресурс ITHome, 11 моделей мобильных устройств Xiaomi и Redmi, выпущенных для китайского рынка, уже получили обновления прошивки с MIUI до HyperOS. Вопреки предположениям некоторых инсайдеров, это оказалась все-таки надстройка над Android, а не собственная операционная система, а это означает, что сервисы Google для смартфонов Xiaomi будут по-прежнему актуальны.

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Всего HyperOS получили 11 смартфонов и 1 планшет, в январе же она будет распространена на еще 3-4 устройства. Стоит отметить, что до начала 2024 года новая прошивка будет доступна только для мобильных гаджетов, предназначенных для рынка Поднебесной – решения, выпущенные для международного рынка начнут получать HyperOS позже, с января-февраля. Поэтому желающим как можно скорее опробовать новую прошивку придется приобрести Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 или, например, предназначенную для Китая версию Xiaomi 13. Впрочем, как показывают обзоры, HyperOS не стоит считать чем-то революционным – да, прошивка занимает меньше места на накопителе, но в чем-то она лучше, а в чем-то хуже, чем MIUI.