Во многом - из-за нарастания в Рунете цензуры

Как сообщает Forbes.ru со ссылкой на исследование компании Platforma, в 2023 году количество пользователей VPN-сервисов в России выросло на 37% относительно прошлого года. Если же сравнивать с 2021 годом, разница еще более существенная – в 2.5 раза. Сообщается, что специалисты анализировали деперсонализированные данные более, чем 11 миллионов российских интернет-пользователей.

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По мнению экспертов, рост числа пользователей VPN связан сразу с несколькими факторами. Это и блокировка в стране ряда крупных западных соцсетей, и общее нарастание в российском сегменте интернета цензуры, и невозможность приобретать видеоигры и другие цифровые товары на многих зарубежных площадках, и другие причины. При этом несмотря на то, что VPN-сервисы в России массово блокируются, пользователи находят лазейки для их использования. Здесь стоит отметить, что VPN-сервисам и анонимайзерам грозит блокировка за предоставление доступа к «запрещенным» в РФ ресурсам, включенным в специальный список Роскомнадзора. По мнению ряда юристов и специалистов по информационной безопасности, блокировка каких-либо ресурсов противоречит праву граждан на свободное получение информации, но отечественные суды, как правило, такую позицию не поддерживают.