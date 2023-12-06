Одна из его особенностей - прозрачная передняя панель

Как сообщает популярный ресурс TechPowerup, хорошо знакомая компьютерным энтузиастам компания Phanteks презентовала флагманский корпус под названием NV9 с прозрачными передней и боковой панелями– он будет предлагаться в черном и белом вариантах цветового исполнения. Модель предлагает широчайшие возможности по организации охлаждения: можно установить до 11 140-миллиметровых вентиляторов, имеется и поддержка СЖО с 420-миллиметровым радиатором.

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Среди других преимуществ и особенностей Phanteks NV9 – огромное количество свободного места для установки габаритных комплектующих (длина видеокарты – до 490 мм, высота кулера – до 205 мм), великолепная организация пространства, обилие пылевых фильтров и поддержка кастомизации. Помимо встроенной подсветки, компания дополнительно предлагает желающим приобрести специальные комплекты светодиодных полос D-RGB с магнитными креплениями. Стоимость новинки составляет 250 американских долларов. Как ожидают эксперты, Phanteks NV9 будет пользоваться популярностью у стримеров, а также любителей подсветки – все-таки одной из ключевых «фишек» корпусов является его эстетически-визуальная привлекательность.