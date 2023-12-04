Планируется обеспечить покрытие сетями 5G на территориях, где проживает 60% населения России

Как сообщает ТАСС, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о стратегии развития российской отрасли связи до 2030 года. За 6 лет планируется обеспечить покрытие сетями 5G территорий России, на которых проживает более 60% населения. Средняя скорость мобильного интернет-соединения при этом должна составить не менее 125 Мбит/с. Также запланированы создание и запуск 19 космических спутников – но это уже до 2035, а не до 2030 года.

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Также вице-премьер подчеркнул, что 98% домохозяйств будут подключены к скоростному интернету (1 Гбит/с и выше). Планируется и значительное увеличение пропускной способности магистральных линий – как минимум в 4.5 раза. По мнению Чернышенко, реализация рассмотренной стратегии поспособствует «повышению уровня технологического суверенитета» России.

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Стоит отметить, что в ряде стран сети 5G уже активно развертываются и эксплуатируются – так, в США и Южной Корее связью пятого поколения пользуются десятки миллионов человек, а в Китае – уже сотни миллионов. Что же касается России – на развитие отечественной телекоммуникационной отрасли негативно повлияли санкции и уход из страны некоторых крупных компаний, таких, как Nokia и Ericcsen.