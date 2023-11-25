Всего будет отозвано и бесплатно заменено почти 3000 устройств

Как сообщают СМИ, китайская компания Lenovo отзывает с рынка почти 3000 бракованных пауэрбанков PBLG2W – все они принадлежат к одной партии 40ALLG2WWW и выпущены в первой половине 2022 года. По мнению Комиссии США по безопасности потребительских товаров, внешние аккумуляторы из данней партии подвержены риску самовозгорания. В случае ослабления внутренних винтов возможно короткое замыкание, которое потенциально способно привести к нагреванию и возгоранию с учетом использования в PBLG2W литий-ионных аккумуляторных батарей. Владельцам бракованных пауэрбанков Lenovo рекомендует немедленно прекратить их использование и связаться с компанией – устройство будет бесплатно обменяно на новое.

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Случаи возгорания тех или иных девайсов, включающих в себя литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, встречаются достаточно редко, и в основном связаны или с браком, или с нарушением условий эксплуатации, но они, как правило, широко освещаются в СМИ. Это вполне понятно – устройства с подобными аккумуляторными батареями используются повсеместно. Так, многие владельцы смартфонов заряжают свои устройства во время сна рядом с кроватью, что, в случае возгорания, и, если в комнате отсутствует пожарная сигнализация, может привести к трагическим последствиям.