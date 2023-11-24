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[Zero]
Число активных колонок «Яндекс.Станция» различных модификаций превысило 7 000 000 штук
Популярность умных колонок продолжает расти

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Как сообщили в компании «Яндекс», в период ноябрьских распродаж с 6 по 12 числа было реализовано более 143 тысяч умных колонок «Яндекс.Станция» различных модификаций. При этом более 80% устройств потребители покупали в интернет-магазинах или на популярных маркетплейсах. По сравнению с тем же периодом 2022 года продажи умных колонок выросли почти вдвое – это отражает возрастание интереса россиян к устройствам умного дома, подтверждающееся также различными исследованиями и опросами.

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Помимо всего прочего, в «Яндексе» отметили, что в текущем месяце число активных умных колонок компании впервые превысило отметку в 7 миллионов штук. Всего со времени релиза первой «Яндекс.Станции» в 2018 году было продано более 8 миллионов разных версий умных колонок, то есть подавляющее большинство относящихся к данной линейке девайсов по-прежнему активно используются покупателями. По мнению ряда сторонних экспертов, востребованность устройств умного дома в России могла бы быть еще выше, если бы не санкции и не значительное ослабление в первые 8-9 месяцев 2023 года курса рубля, ударившее по реальной покупательной способности населения.

#яндекс #умные колонки #яндекс.станция #яндекс станция
Источник: ixbt.com
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