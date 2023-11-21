Эксперты не исключают вероятность дальнейшего укрепления российской валюты

Как сообщают СМИ, курс доллара ненадолго опустился ниже 88 рублей впервые с 30 июня текущего года. И хотя на момент написания новости американская валюта снова стоит чуть более 88 единиц российской, экономисты и финансовые аналитики не исключают вероятности дальнейшего укрепления «деревянного», ссылаясь на динамику цен на энергоресурсы и повышение спроса на них, высокий уровень ключевой ставки, а также указ президента РФ Владимира Путина о продаже 43 крупными компаниями-экспортерами части валютной выручки.

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Как отмечают эксперты, исторически ноябрь – не лучший месяц для российской национальной валюты, и ближе к концу года она чаще ослабевает, чем укрепляется. Если продолжится текущая динамика, то ноябрь 2023 года может стать лучшим для рубля за последние более, чем 20 лет. При этом большинство экономистов считают, что в ближайшие месяцы курс доллара будет находиться в диапазоне 85-95 рублей, причем ближе к 85, чем к 95. Негативное влияние на курс российской валюты в начале следующего года может оказать усиление санкций – в том числе против стран и компаний, помогающих отечественному бизнесу обходить предыдущие ограничения. Прогнозировать же, что будет с рублем после марта 2024 года пока сложно.