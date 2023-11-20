Компании грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей

Как пишет издание «Коммерсант», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против «Яндекса» за недостоверную рекламу подписки «Яндекс Плюс». В рекламном сообщении компания информировала потенциальных клиентов о возможности приобретения подписки со скидкой в 44%, но, как считают антимонопольщики, на практике приобрести продукт с такой скидкой было невозможно. Проще говоря, по мнению ФАС, граждане получали не соответствующую действительности информацию о стоимости услуги.

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Если антимонопольщикам удастся доказать вину «Яндекса», то компании грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей – сумма для техногиганта, конечно, незначительная. Важнее тот факт, что недостоверную рекламу придется убрать или отредактировать. Ранее «Яндекс» и его дочерние компании уже получали штрафы от ФАС за некорректную рекламу. В целом на рынке это не редкость – антимонопольщики работают весьма активно, и отслеживают деятельность российских технологических компаний, а также реагируют на поступающие жалобы. Широко известны случаи, когда после вмешательства ФАС получали штрафы и изменяли свои условия работы крупные операторы мобильной связи.