А в случае RTX 4090 - нередко даже растут

Несмотря на то, что рубль по отношению к доллару за последний месяц ощутимо укрепился – со 100 единиц российской валюты за единицу американской до 90/1, графические ускорители в отечественных магазинах дешеветь не спешат, в отличие от, например, процессоров. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Во-первых, видеокарты являются самым желанным для геймеров компонентом ПК, высокий спрос на который сохраняется даже при повышенных ценах. Во-вторых, ритейлеры закладывают в стоимость продукции свои риски, в число которых входит и вероятность будущего ослабления рубля. И, наконец, в-третьих, не стоит забывать про закупочные цены – часть находящегося на складах товара приобреталась, когда за один доллар давали более 100 рублей.

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Ультимативный флагман поколения NVIDIA Ada Lovelace, графический ускоритель GeForce RTX 4090 с 24 гигабайтами видеопамяти сейчас предлагается крупными российскими магазинами по цене от 230-235 тысяч рублей. И это речь идет от относительно «бюджетных» модификациях, таких, как Palit GameRock OC. Впрочем, если говорить конкретно об этой модели, ее можно считать отличным вариантом – у компании получилась производительная, и при этом тихая видеокарта, хотя и монструозная по габаритам. С ней вы сможете комфортно играть в любые игры в разрешении 4K с трассировкой лучей – если где-то не хватит чистой вычислительной мощности, на помощь придут технологии DLSS 3/Frame Generation. Кстати, среди причин подорожания «четыре тысячи девяностой» стоит упомянуть санкции – официально поставлять эту видеокарту в ряд стран, как сообщают СМИ, теперь запрещено. Среди этих стран – Китай, а ведь многие графические ускорители в Россию привозили именно из Поднебесной при помощи механизмов параллельного импорта.

Вторая по старшинству видеокарта, NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ, стоит в российских магазинах значительно дешевле – ее можно купить за 135-140 тысяч рублей. Примечательно, что год назад почти за те же деньги можно было приобрести «четыре тысячи девяностую». Криптовалютная лихорадка давно закончилась, а GPU снова дорожают…но тут, как говорится, ничего не поделаешь. Вероятно, именно RTX 4080, а не RTX 4090 сейчас является оптимальным выбором для требовательных геймеров – слишком уж велик стал разрыв в цене между этими графическими ускорителями. Благо, «четыре тысячи восьмидесятая» также вполне подходит для 4K-гейминга, хотя профиль DLSS 3 придется порой выбирать более агрессивный.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ за месяц немного подешевела – это тот случай, когда укрепление курса российской национальной валюты все-таки сказалось на ценах. Удешевление в среднем составляет 2-5 тысяч рублей – в зависимости от магазина и модификации. Хотя отдельные варианты карты, напротив, подорожали, но это скорее исключение, а не правило. Охарактеризовать RTX 4070 Ti можно как ультимативный вариант для QuadHD-гейминга – для разрешения 4K карточка подходит лишь с оговорками, в первую очередь, из-за наличия 12 гигабайт видеопамяти.

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Геймеры, желающие играть в разрешении QuadHD, но не готовые покупать графический ускоритель за 85-90 тысяч рублей, могут присмотреться к NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ – приобрести ее можно за 65-70 тысяч. Она, конечно, уступает RTX 4070 Ti по производительности, но отнюдь не критически – если играть не в 4K, то комфортная частота смены кадров вам обеспечена. Для народного же разрешения FullHD сейчас оптимально брать NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti или, на худой конец, NVIDIA GeForce RTX 4060 – обе эти карточки оснащены 8 гигабайтами видеопамяти. Если же бюджет на видеокарту составляет около 25 тысяч рублей, а играть планируется в основном в нетребовательные проекты – можно рассмотреть такой вариант, как RTX 3050.