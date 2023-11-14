В российской юрисдикции подобные ресурсы научились оперативно выявлять и блокировать

Специалисты по информационной безопасности из компании F.A.С.С.T рассказали о любопытном явлении – массовой миграции фишинговых ресурсов с российских хостингов на американские, и, в основном, голландские. По мнению экспертов, это связано с тем, что в российской юрисдикции такие сайты научились оперативно выявлять и блокировать. Кстати, за три квартала в F.A.С.С.T выявили более 10 тысяч вредоносных ресурсов, нацеленных на русскоязычных пользователей. Годом ранее таких сайтов было меньше, но ненамного – 9 тысяч. Доля же мошеннических сайтов, размещенных на российских хостингах сократилась значительно – с 73% до 41%.

Чаще всего преступники создают вредоносные копии официальных сайтов банков, маркетплейсов и крупных интернет-магазинов, а также авторизационных страниц социальных сетей и мессенджеров. Таким образом они похищают финансовые и личные данные своих жертв – иногда упор идет на массовость и автоматизацию, а иногда – на индивидуальный подход и социальную инженерию. При этом наиболее уязвимая для мошенников категория – это пожилые граждане, хотя и среди более молодых пользователей хватает людей, попадающихся на те или иные уловки злоумышленников: преступные схемы постоянно модифицируются с целью увеличения конверсии.