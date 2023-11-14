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На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки
Их можно будет использовать вместо бумажных, но бумажные также будут актуальны

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Как сообщили в Минцифры, на портале «Госуслуги» в ближайшее время появятся электронные версии студенческих билетов и зачетных книжек для студентов – их можно будет использовать вместо бумажных документов как для прохода в учебное заведение и отслеживания успеваемости, так и для получения различных льгот и привилегий, например, оформления проездных или покупки билетов на познавательные и развлекательные мероприятия.

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В Минцифры также подчеркнули, что электронный документ не будет полностью заменять бумажный – пользоваться последним также будет можно, при этом предъявлять цифровую версию с экрана смартфона пока получится не везде. Эксперимент по использованию электронных студенческих билетов и зачетных книжек будет проходить на протяжении всего 2024 года, а принять в нем участие смогут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также ординаторы и аспиранты. Как считают некоторые эксперты, в дальнейшем электронные документы смогут полностью заменить пластиковые, но в ближайшие годы – вероятно, только по желанию гражданина. Проще говоря, человек сможет выбирать, получить бумажный студенческий билет или электронный. То же самое – и с водительскими правами, пока же шоферы обязаны получать и возить с собой пластиковые.

#госуслуги #документы #электронный документооборот
Источник: ixbt.com
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