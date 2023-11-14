Прежде всего, это касается рекламы от самих авторов контента

Видеосервис YouTube начал борьбу с блокировщиками рекламы, пользователям же, не желающим ее просматривать, было предложено приобрести подписку YouTube Premium. Но, как выяснилось в дальнейшем, даже покупка такой подписки не позволяет полностью избавиться от рекламы. Компания выступила с пояснениями: YouTube Premium гарантирует, что ролик не будет прерываться ради рекламных вставок, также рекламы от сервиса не будет в начале и конце видео. Не увидит пользователь и всплывающих рекламных баннеров, а также поисковой рекламы.

реклама

Что же касается рекламы, которая все-таки останется – прежде всего, это материалы от самих создателей контента – например, встроенные ими в видео, а также размещенные под ним. В данном случае площадка не имеет возможности контролировать, является ли размещенный блогером контент рекламный или не является. Впрочем, как считают многие специалисты по интернет-маркетингу, даже если бы такая возможность и была, фильтрация рекламы от самих блогеров не пошла бы YouTube на пользу, поскольку тогда недовольные контент-мейкеры могли бы мигрировать на другие платформы, например, TikTok.