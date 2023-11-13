Как и другие компании, из соображений безопасности

Как сообщает CNBC, корпорация Microsoft ненадолго запретила своим сотрудникам пользоваться чат-ботом на основе нейросетей ChatGPT из соображений безопасности. Соответствующее предписание было передано работникам по внутренним каналам, а доступ к ChatGPT с рабочих ПК и ноутбуков был заблокирован. Стоит отметить, что Microsoft является далеко не первой компанией, запретившей своим сотрудникам взаимодействие с чат-ботами на рабочем месте: ранее так поступила, например, Samsung, узнав, что в переписке с нейросетями люди могут раскрывать конфиденциальную информацию, в том числе, упоминающуюся в соглашениях о неразглашении или составляющую коммерческую тайну.

В течение нескольких дней запрет был снят – вероятно, из-за того, что Microsoft инвестировала в OpenAI, компанию, разработавшую ChatGPT, более 3 миллиардов долларов, и планирует инвестировать еще 10 миллиардов. Представитель Microsoft рассказал журналистам, что запрет был введен по ошибке, рекомендации же использовать специальные версии чат-ботов Bing Chat Enterprise и ChatGPT Enterprise, обеспечивающие повышенную по сравнению с обычными конфиденциальность, по-прежнему сохраняются.