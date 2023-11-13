Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Microsoft временно запретила сотрудникам пользоваться чат-ботом ChatGPT
Как и другие компании, из соображений безопасности

реклама

Как сообщает CNBC, корпорация Microsoft ненадолго запретила своим сотрудникам пользоваться чат-ботом на основе нейросетей ChatGPT из соображений безопасности. Соответствующее предписание было передано работникам по внутренним каналам, а доступ к ChatGPT с рабочих ПК и ноутбуков был заблокирован. Стоит отметить, что Microsoft является далеко не первой компанией, запретившей своим сотрудникам взаимодействие с чат-ботами на рабочем месте: ранее так поступила, например, Samsung, узнав, что в переписке с нейросетями люди могут раскрывать конфиденциальную информацию, в том числе, упоминающуюся в соглашениях о неразглашении или составляющую коммерческую тайну.

В течение нескольких дней запрет был снят – вероятно, из-за того, что Microsoft инвестировала в OpenAI, компанию, разработавшую ChatGPT, более 3 миллиардов долларов, и планирует инвестировать еще 10 миллиардов. Представитель Microsoft рассказал журналистам, что запрет был введен по ошибке, рекомендации же использовать специальные версии чат-ботов Bing Chat Enterprise и ChatGPT Enterprise, обеспечивающие повышенную по сравнению с обычными конфиденциальность, по-прежнему сохраняются.

#microsoft #chatgpt #нейросети
Источник: 3dnews.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft Office 2024 выйдет в следующем году, а попробовать предварительную версию можно сейчас
Нейросеть Kandinsky от «Сбера», генерирующую изображения, ограничили в исполнении ряда запросов
Microsoft незаметно закрывает Windows 10 Mobile App Store, обозначая конец её эпохи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: "Ланцеты" уничтожают бронетехнику ВСУ с помощью ядер, содержащих жидкий металл
6
Как освободить память телефона - 5 способов
1
Запущен первый в стране облачный сервис РосОблако на основе отечественных технологий
1
Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
2
Российские баллистические ракеты ударили по западным ЗРК под Киевом
+
Американский стартап планирует разработать пассажирский самолёт нового поколения за 235 млн долларов
4
Показан "близнец" RTX 4090 с вдвое большей памятью и значительно дешевле NVIDIA H100
9
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
7
11 ноября Cubot предлагает приобрести KingKong 8 и P80 512G
+
Куртка Майкла Джексона продан на аукционе за 28 млн руб.
9
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
24
Intel удерживает 80% рынка процессоров — за три года AMD не нарастила свою долю
26
В Киеве возмущены тем, что Израиль получает всё лучшее вооружение, пока Киев ждёт боеприпасов
2
Опубликован 26-ти минутный трейлер масштабной фантастической игры Squadron 42
1
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
+
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
8
Realme GT 3 240W с быстрой зарядкой до 100% за 9,5 минут скоро появится на некоторых мировых рынках
5
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+
Фанаты Action-RPG Mass Effect строят теории по поводу тизер-трейлера новой части
+

Популярные статьи

О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
75
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
9
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
70
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
4
"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами
2
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
21
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
5
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
2
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1

Сейчас обсуждают

Garthar
04:09
Знаешь как с одного поста определить идиота? 0 аргументов, только оскорбления. Живи с этим идиот
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
glavhyilo
04:07
эти страны-это республики СССР бывшие,но не европа.
Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия могут войти в ЕС одновременно
Demiurg666
04:06
попей пустырничку, истеричка))
Нетаньяху не готов передавать Палестинской национальной администрации контроль над Газой
glavhyilo
04:03
эти страны никогда не были в ес.В ес ещё нагрузку брать такую не нужную на себя.
Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия могут войти в ЕС одновременно
REY_B_
04:03
Тестить мощный процессор в FullHD, то же, не больше смысла, чем проверять его на прочность молотком. - Ради интереса можно... Но в реале так никто не делает! Если процессор почти не влияет на ФПС в ак...
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Алексей Чувелев
04:02
От аппаратного киллера хаб не спасет. А от вирей - ну можно просто авторан отключить у всех устройств . Тогда даже если Вирь и будет он тупо не запустится
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
DIP48
03:50
Это дело привычки. Всё есть и на Wintel. Плюс еще активное лоббирование Apple своих интересов, как в том же образовании.
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
REY_B_
03:48
Крутись... не крутить... а всё равно прижмут. Хотя бы потому, что США не нужен конкурент их доллару. И чем будет хуже доллару, тем сильнее крипту будут прижимать.
Синтия Ламмис: «Слухи о незаконной финансовой деятельности с криптовалютами сильно преувеличены»
Антон Комаров
03:47
В статье чёрный бэкплейт.
Обзор материнской платы ASRock X58 Extreme3
REY_B_
03:46
Нетаньяху уже поставил евреев по зверствам в один ряд с гитлеровскими нацистами. Так что отношение к ним у мусульман опустилось в район абсолютного нуля... Евреи по факту вторглись в Палестину! И захв...
Нетаньяху не готов передавать Палестинской национальной администрации контроль над Газой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем