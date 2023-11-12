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Phison прогнозирует дефицит материалов для производства флеш-памяти – цены на SSD вырастут
Некоторые накопители уже начали дорожать

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На протяжении большей части 2023 года твердотельные накопители на зарубежных рынках стоили крайне дешево – главной тому причиной было превышение предложения чипов флеш-памяти над спросом. Топовые производители NAND, такие, как Samsung, Hynix и Micron, даже намеренно снижали объемы выпуска продукции, чтобы увеличить отпускную цену. Сейчас же, как сообщает издание Digitimes со ссылкой на компанию Phison, специализирующуюся на контроллерах, SSD начнут дорожать – на рынке намечается дефицит материалов для производства памяти.

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Спотовые цены на кремниевые пластины для 512-Гбит чипов NAND с июня по ноябрь выросли более, чем на 60%. Аналогичная ситуация наблюдается и с рядом других видов сырья. Судя по всему, период, когда твердотельный накопитель можно было приобрести очень дешево, подходит к концу, и в ближайшем будущем на рынке SSD ожидается несколько волн удорожания. В России же многие накопители будут стоить еще дороже, чем в Европе и США – как из-за санкционных и логистических сложностей, так и из-за политики отечественных ритейлеров, закладывающих в стоимость импортных товаров риски обрушения курса национальной валюты.

#ssd #твердотельные накопители #phison #флеш-память #флеш-память nand
Источник: 3dnews.ru
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