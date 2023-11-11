Судя по всему, предназначен он в первую очередь для поклонников бренда

Базирующийся в Швеции электромобильный бренд Polestar, за которым стоят Volvo и Geely, презентовал тизер-трейлер своего первого смартфона, который, по предварительным данным, будет называться Polestar Phone. Его производителем выступит китайская компания Meizu, что же касается технических характеристик устройства – они пока неизвестны. Впрочем, модель заявлена как флагманская, а значит, стоит ожидать использования платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, как минимум 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ на флеш-накопителе, а также поддержки сверхбыстрой зарядки.

реклама

В дизайне смартфона на видео угадывается сходство с электромобилями Polestar – все те же скругленные углы и серебристые цвета. Также можно заметить, что блок камер, помимо основного датчика, включает в себя телевик и сверхширокоугольный модуль. Экран – плоский, вероятно, AMOLED FullHD+, с вырезом для селфи-камеры. Ожидается, что анонсированный в начале осени аппарат выйдет на рынок в 2024 году. Данных о его предварительной стоимости пока нет, но можно предположить, что модель будет предлагаться за 500-1200 долларов США в зависимости от характеристик и позиционирования. Возможно, покупателям электрокаров Polestar она будет выдаваться бесплатно в подарок.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу



