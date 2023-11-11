После предварительного рассмотрения ситуации системой или модераторами

Как сообщают российские СМИ и некоторые тематические ресурсы, крупнейший в РФ маркетплейс Wildberries с 7 ноября начал скрывать некоторые отзывы покупателей, на которые пожаловались продавцы – после рассмотрения соответствующей жалобы системой или модераторами. Судя по комментарию пресс-службы компании, большая часть ситуаций будет рассматриваться в автоматическом режиме, хотя в настоящий момент не совсем понятно, как маркетплейс планирует обеспечить объективность этого рассмотрения. Очевидно, что продавцы захотят скрыть или удалить негативные отзывы.

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Примечательно, что нововведение распространится не только на отзывы, которые будут оставлены клиентами в будущем, но и на уже оставленные – продавцы могут подавать на них жалобы, и все они будут постепенно рассмотрены. При этом как показывает мониторинг социальных сетей и мессенджеров, сами покупатели решением маркетплейса предоставить продавцам подобные привилегии в подавляющем большинстве недовольны. Как справедливо опасаются клиенты, предприниматели могут пользоваться слабостями алгоритма, скрывая негативные отзывы, даже если те оставлены из-за объективных недостатков товара.