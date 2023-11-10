По крайней мере те, что дают доступ к заблокированным в РФ ресурсам

Как сообщают СМИ, российские магазины приложений начали убирать из своих каталогов VPN-сервисы, предоставляющие доступ к заблокированным в РФ интернет-ресурсам. Например, так поступила команда магазина NashStore. Как заявил сенатор Артем Шейкин, это произошло после отправки им запроса в Роскомнадзор и к разработчику площадки – компании «Цифровые платформы». По мнению господина Шейкина, работа по ограничению доступа к внесенному в реестр РКН контента должна продолжаться и быть последовательной.

реклама

По мнению же многих экспертов по информационным технологиям, блокировка VPN-сервисов несет за собой риски для безопасности пользователей, а также является актом цензуры и нарушает права граждан на свободное получение и распространение информации. Тем не менее, блокировка сайтов в России идет далеко не первый год, как и борьба со всевозможными методами обхода блокировок. Пользователи, впрочем, как правило, оказываются на несколько шагов впереди и все равно получают доступ к желаемому контенту – например, к пиратским фильмам и сериалам или информации от некоторых СМИ, позиция которых по ряду острых вопросов не совпадает с позицией государства.