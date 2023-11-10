В компании заявили, что это был эксперимент

С начала ноября пользователи умных колонок «Яндекс.Станция» различных модификаций столкнулись с неприятной неожиданностью – рекламными вставками при взаимодействии с голосовым помощником «Алиса». В социальных сетях и на тематических ресурсах быстро поднялась волна возмущения, после чего в компании «Яндекс» поспешили заявить, что аудиореклама демонстрировалась лишь небольшому проценту аудитории в рамках эксперимента, который на текущий момент уже завершен.

Судя по отзывам в сети, этот «эксперимент» вызвал резко негативную реакцию со стороны потребителей – и действительно, странно, заплатив солидную сумму денег за умную колонку, еще и регулярно прослушивать на ней нежелательную рекламу. Как подчеркнули в «Яндексе», компания отслеживает обратную связь со стороны клиентов. При этом многие комментаторы заметили, что тестировать какие-либо новые функции на не дававших на это согласие пользователях как минимуцм неэтично. Гораздо более продуманным вариантом было бы наличие в приложении «Яндекса» галочки о согласии принимать участие в подобных тестах, которую можно было бы выставлять и снимать.